В Таганроге проходят проверки состояния подвижного состава пассажирского автотранспорта

Очередная проверка транспортных средств на предмет санитарного и технического состояния автобусов, следующих по муниципальным маршрутам, состоялась 19 ноября.

«В результате проверки выявлены нарушения условий муниципальных контрактов. Перевозчикам направлены материалы для устранения выявленных нарушений», — информирует администрация Таганрога.

Также 19 ноября первый заместитель главы администрации города Христофор Ермашов провел совещание с руководителями транспортных организаций, на котором обсуждались вопросы организации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.

От перевозчиков потребовали неукоснительного соблюдения контрактных обязательств. Руководству транспортных организаций поставлена основная задача — обеспечить выпуск подвижного состава пассажирских автобусов в соответствии с установленным расписанием.

«Необходимо обеспечить постоянный контроль над исполнением подрядными организациями условий контрактов. Доступность, комфортность, надежность – это те стандарты, которые жители хотят и должны получать от работы общественного транспорта», — отметил Христофор Ермашов.

Ранее тему работы общественного транспорта в своем обращении к жителям поднимала глава города Таганрога Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что со всеми перевозчиками администрация города будет проводить претензионно-исковую работу и в случаи систематических нарушений расторгать контракты.

«Претензионную работу продолжим, так же как и проверки», — заверил по результатам сегодняшнего совещания Христофор Ермашов.

Фото администрации Таганрога