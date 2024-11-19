Главная » Новости Таганрога

В Таганроге проходят проверки состояния подвижного состава пассажирского автотранспорта

На чтение 1 мин Просмотров 65 Опубликовано

Очередная проверка транспортных средств на предмет санитарного и технического состояния автобусов, следующих по муниципальным маршрутам, состоялась 19 ноября.

Новости Таганрога

«В результате проверки выявлены нарушения условий муниципальных контрактов. Перевозчикам направлены материалы для устранения выявленных нарушений», — информирует администрация Таганрога.

Также 19 ноября первый заместитель главы администрации города Христофор Ермашов провел совещание с руководителями транспортных организаций, на котором обсуждались вопросы организации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.

От перевозчиков потребовали неукоснительного соблюдения контрактных обязательств. Руководству транспортных организаций поставлена основная задача — обеспечить выпуск подвижного состава пассажирских автобусов в соответствии с установленным расписанием.

«Необходимо обеспечить постоянный контроль над исполнением подрядными организациями условий контрактов. Доступность, комфортность, надежность – это те стандарты, которые жители хотят и должны получать от работы общественного транспорта», — отметил Христофор Ермашов.

Ранее тему работы общественного транспорта в своем обращении к жителям поднимала глава города Таганрога Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что со всеми перевозчиками администрация города будет проводить претензионно-исковую работу и в случаи систематических нарушений расторгать контракты.

«Претензионную работу продолжим, так же как и проверки», —  заверил по результатам сегодняшнего совещания Христофор Ермашов.

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автобусы администрация Таганрога проверка транспорт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru