Светлана Камбулова рассказала, как в Таганроге будут решаться транспортные проблемы

Со всеми перевозчиками администрация города намерена проводить претензионно-исковую работу и в случаи систематических нарушений расторгать контракты. Ждет Таганрог и масштабное обследование пассажиропотока.

16 ноября свое обращение к жителям глава города Таганрога Светлана Камбулова посвятила вопросам работы общественного транспорта – это одна из самых обсуждаемых в тем.

«Долго молчала, потому что нужно было больше времени для того, чтобы разобраться, не побоюсь этого слова, в сложной ситуации. Да, в 2023 году город провёл конкурс, изменилась схема движения автобусных маршрутов. И казалось бы, громко заговорили о том, что мы провели реформу. Но что я вижу, что слышу, что читаю в ваших комментариях? Реформа не дала своих результатов. И, конечно же, сегодня требуется принятие кардинальных мер», — сказала глава Таганрога.

Светлана Камбулова отметила главные проблемы городского пассажирского транспорта: это несоблюдение графика движения автобусов, выпуск недостаточного количества подвижного состава на линии, отсутствие остановочных павильонов или знаков на остановках.

«Проанализировав все вопросы и проблемы, поставила задачу перед управлением транспорта провести претензионно-исковую работу со всеми перевозчиками. Эту работу мы проведём в течение ближайших двух недель. И в случае систематического нарушения перевозчиками условий договоров, будем принимать меры по одностороннему их расторжению», — заявила Светлана Камбулова.

Она также отметила, что договорами предусмотрено обновление подвижного состава. Но сегодня 30% автопарка имеют возраст моложе 5 лет. Остальной подвижной состав ещё не менялся, и это тоже задача, которую город будет отрабатывать совместно с перевозчиками.

Что касается обследования пассажиропотока, то его решено перенести. Это необходимо, чтобы внести изменения в методику и привлечь специализированную организацию.

«Напомню, обследование пассажиропотока в соответствии с действующим законодательством должно проводиться ежегодно. По результатам, которые получим, а я уверена, что мы эту работу выполним в первой декаде декабря, сможем сделать выводы — нужен ли дополнительный подвижной состав на том или ином маршруте», — пояснила Светлана Камбулова.

И добавила, что о результатах всех мероприятий, касающихся работы общественного транспорта, обязательно сообщит таганрожцам.

Фото Сергея Немцева (ВК «Таганрогский Городской Транспорт»)