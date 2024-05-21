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В Таганроге проходит диспансеризация сотрудников предприятий и организаций

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Работники одного из банков прошли профосмотр на базе поликлиники №2.

#Здоровье

Диспансеризация трудовых коллективов предприятий и организаций Таганрога, как и все Ростовской области, проходит как на базе медицинских учреждений, так и силами выездных медицинских бригад. В частности, в городской поликлинике №2 Таганрога проведена диспансеризация сотрудников одного из банков, сообщает министерство здравоохранения региона. А в Ростове врачи городской больницы №6 проводят выездные медосмотры на предприятиях и организациях с мобильным флюорографом.

Диспансеризация и профосмотры в рамках нацпроекта «Здравоохранение» включает ряд исследований и анализов, помимо анкетирования и определения антропометрических показателей пациентов. Это анализы крови, мочи, измерение артериального давления, проведение ЭКГ, флюорография и другие исследования – в зависимости от пола и возраста, как, например, скрининговые исследования для раннего выявления онкозаболеваний.

Ранее сообщалось, что у ростовчанина выявили бессимптомный сахарный диабет в ходе диспансеризации.

Фото: минздрав РО

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Таганрогская правда
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