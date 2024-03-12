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У ростовчанина выявили бессимптомный сахарный диабет в ходе диспансеризации

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Обследование трудового коллектива одного из предприятий донской столицы проводилось по инициативе «неравнодушного руководителя».

#Здоровье

В Ростове-на-Дону, в городской поликлинике № 9 медики проводили диспансеризацию трудового коллектива одного из предприятий города. С просьбой обследовать работников обратился «неравнодушный руководитель», сообщает министерство здравоохранения РО.

Диспансеризация оказалась весьма своевременной для одного из сотрудников данной организации — у мужчины 40 лет, который жалоб не предъявлял и к врачам ранее не обращался, была выявлена гипергликемия (глюкоза крови 17,4 ммоль/л), гиперхолестеринемия (холестерин крови 8,9 ммоль/л). Больной был в срочном порядке направлен на консультацию к эндокринологу, который при дообследовании поставил диагноз: сахарный диабет второго типа, говорится в сообщении ведомства. Мужчине назначено необходимое лечение. Болезнь взята под контроль.

Фото: Изображение от wirestock на Freepik

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диспансеризация здоровье новости Ростовская область
Таганрогская правда
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