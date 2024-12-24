В Таганроге продолжают демонтировать торговые объекты с незаконной пиротехникой

Еще один ларек, расположенный по адресу: ул. Ленина, 215, в котором незаконно продавалась пиротехника, демонтировали 24 декабря.

Днем ранее, 23 декабря, убрали два нестационарных торговых объекта с улицы Дзержинского – возле магазина «Вега» и ТРЦ «Москва».

Ранее глава города Таганрога Светлана Камбулова отмечала, что во время мониторинга было зафиксировано восемь незаконных точек, торговавших пиротехникой. Четыре из них убрали собственники, остальные демонтирует муниципалитет.

«Проверки будут продолжены. Вопросы реализации пиротехнических изделий находятся на особом контроле городских властей», — подчеркнула глава города.

Отметим, что законных оснований для полного запрета на продажу пиротехники у администрации Таганрога нет. Однако жителям напомнили, что до 1 декабря 2025 года, согласно указу врио губернатора Ростовской области, действует запрет на использование пиротехнических изделий. Нарушителям грозят штрафы.

Штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков, установленные статьей 20.4 КоАП РФ, составляют: для граждан — от 5 000 до 15 000 рублей; для компаний — от 300 000 до 400 000 рублей; для должностных лиц (директоров) — от 20 000 до 30 000 рублей.

«Кроме того, использование пиротехники в ночное время может квалифицироваться как нарушение закона о тишине и покое, что также влечет за собой административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 600 до 4000 рублей. При наступлении тяжких последствий в результате запуска пиротехники виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности», — уточнили в Правительстве Ростовской области.

При этом ограничения не касаются хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня, радиус опасной зоны которых не превышает 0,5 метра.

Фото администрации Таганрога