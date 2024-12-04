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В Ростовской области продлили запрет на запуск фейверков

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В Ростовской области до декабря 2025 года продлили запрет на запуск фейерверков. Соответствующий указ подписал врио донского губернатора Юрий Слюсарь.

#Безопасность

Согласно документу, до 1 декабря 2025 года включительно  ограничено использование гражданами и организациями пиротехнических изделий. Исключение составляют  хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Напомним, что запрет на использование пиротехники введен в донсоком регионе еще с 1 декабря 2023 года. Это решение было принято на основании рекомендаций оперативного штаба региона.

Изображение от lifeforstock на Freepik

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Таганрогская правда
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