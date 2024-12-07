Глава Таганрога: «Муниципалитет не имеет законных оснований на запрет продажи пиротехники»

С приближением новогодних праздников жители Таганрога все чаще слышат звуки взрывов пиротехники, которую многие, особенно подростки, используют, несмотря на запрет.

Естественно, у людей возникает резонный вопрос: «А почему нельзя запретить продажу пиротехнических изделий?». Ситуацию прокомментировала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, 4 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о продлении в донском регионе до 1 декабря 2025 года запрета на использование гражданами и организациями пиротехнических изделий. При этом запрет не касается использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.

«Надеюсь, что все таганрожцы с пониманием относятся к этому решению. Ростовская область постоянно подвергается атакам БПЛА и использование пиротехники в такое непростое время, прежде всего, повышает градус тревожности гражданского населения. Сегодня муниципалитет не имеет законных оснований ввести запрет на реализацию пиротехнических изделий. Обращаю внимание, их реализация может осуществляться только в объектах торговли при наличии полного пакета разрешительных документов», — пояснила Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что запрет на реализацию пиротехники в торговых объектах может привести к ее сбыту через различные «серые схемы». А в этом случае контроль за безопасностью данной продукции будет практически невозможен. В продажу поступит некачественная, и, соответственно, опасная для жизни и здоровья людей пиротехника.

«Поэтому, прежде всего, надеюсь на вашу сознательность. Верю, что у нас всех в будущем еще не раз будет повод и возможность отметить новогодние праздники яркими фейерверками», — обратилась к жителям Светлана Камбулова.

Фото из архива «Таганрогской правды»