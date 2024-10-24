В Таганроге продолжается ремонт дороги по улице Дзержинского

24 октября подрядчик приступил к фрезерованию дорожного покрытия на участке от улицы Морозова до улицы Дзержинского, 154\2.

Напомним, в конце сентября был отремонтирован участок улицы Дзержинского от улицы Фрунзе до улицы Морозова.

В рамках текущего ремонта выполняется фрезерование, продувка от пыли и грязи, обработка битумом, устройство выравнивающего и верхнего асфальтобетонного слоя. Работы по укладке асфальта проводятся в ночное время.

После завершения ремонта запланировано нанесение дорожной разметки на улицах Ленина и Дзержинского. Эти работы проведут в ноябре 2024 года.

Ранее глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что будет отремонтировано дорожное покрытие на пересечении улиц П. Тольятти и Дзержинского.

Фото администрации Таганрога