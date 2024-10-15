В Таганроге по просьбам жителей отремонтируют дорожное покрытие на пересечение улиц П. Тольятти и Дзержинского. О том, что такие работы предусмотрены и будут выполнены, сообщила глава города Светлана Камбулова.

В своем Telegram-канале она ответила на некоторые вопросы таганрожцев, касающиеся ремонта дорог в нашем городе. Указанный выше перекресток приведут в порядок в рамках работ, которые ведутся на улице Дзержинского – от улицы Фрунзе до дома № 154/2.

Горожане также просили отремонтировать дорожное полотно возле железнодорожного переезда на Поляковском шоссе.

«В настоящее время выполнить карто-ямочный ремонт не сможем, но в качестве временной меры ямы на участке будут засыпаны фрезерованным асфальтобетонным ломом», — рассказала Светлана Камбулова.

Она также добавила, что после обращения жителей переулка 5-го Нового, на участке дороги от ул. Л. Чайкиной до ул. Маршала Жукова выполнено грейдирование. И подчеркнула, что все заданные таганрожцами вопросы держит на контроле.

Ранее мы рассказали, что глава города Таганрога ответила на некоторые вопросы и комментарии таганрожцев, размещенные под ее постами в соцсетях.

Фото администрации Таганрога (из архива)