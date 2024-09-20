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В Таганроге продолжается ремонт дороги по улице Дзержинского

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Запланированный ранее для ремонта дороги участок улицы Дзержинского будет продлен.

Город

Сейчас ведется текущий ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского на участке от улицы Фрунзе до улицы Морозова.

К работам подрядная организация приступила 4 сентября. На сегодняшний день полностью завершено фрезерование дороги протяженностью почти 3 км. Выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на площади 12 000 кв. метров. Работы по укладке асфальта ведутся в ночное время.

«В ходе ремонта выполняется продувка ям от пыли и грязи, обработка битумом. Завершение работ на указанном участке улицы Дзержинского запланировано на конец сентября», — информирует администрация города.

Также сообщается, что в октябре подрядная организация намерена приступить к ремонту автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Морозова до улицы Дзержинского, д. 154/2 (район конгресс-отеля «Таганрог»).

Кроме этого, ведутся подготовительные работы для начала ремонта дороги по улице Ленина на участке между улицей Дзержинского и улицей Москатова.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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