В Таганроге продолжается ремонт дороги по улице Дзержинского

Запланированный ранее для ремонта дороги участок улицы Дзержинского будет продлен.

Сейчас ведется текущий ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского на участке от улицы Фрунзе до улицы Морозова.

К работам подрядная организация приступила 4 сентября. На сегодняшний день полностью завершено фрезерование дороги протяженностью почти 3 км. Выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на площади 12 000 кв. метров. Работы по укладке асфальта ведутся в ночное время.

«В ходе ремонта выполняется продувка ям от пыли и грязи, обработка битумом. Завершение работ на указанном участке улицы Дзержинского запланировано на конец сентября», — информирует администрация города.

Также сообщается, что в октябре подрядная организация намерена приступить к ремонту автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Морозова до улицы Дзержинского, д. 154/2 (район конгресс-отеля «Таганрог»).

Кроме этого, ведутся подготовительные работы для начала ремонта дороги по улице Ленина на участке между улицей Дзержинского и улицей Москатова.

Фото администрации Таганрога