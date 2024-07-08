В Таганроге продаются самые дешевые в регионе яблоки

За последний месяц специалисты Ростовстата отмечают резкий скачок цен на яблоки.

Так, самые дорогие яблоки продаются в Ростове-на-Дону. Средняя цена составляет 140 рублей за килограмм. Следом идут Миллерово и Сальск.

Самые дешевые яблоки в Ростовской области, по данным региональной службы статистики, можно купить в Таганроге – в среднем по 111 рублей за килограмм. При этом в сетевых супермаркетах яблоки продаются по ценам от 137 до 179 рублей за килограмм в зависимости от сорта.

Средняя цена на яблоки по региону составляет 140 рублей за килограмм плодов. Месяцем раньше она достигала отметки в 113 рублей.

Садоводы объясняют скачок цен тем, что урожай прошлогодних яблок практически распродан, а новый – только созревает.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге продают самые дорогие мясо, яйца и молоко.

Фото «Таганрогской правды»