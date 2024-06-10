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В Таганроге продают самые дорогие мясо, яйца и молоко

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Среди городов Ростовской области Таганрог лидирует по ценам на ряд продуктов. Среди них мясо, яйца, молоко, сыр, вареная колбаса и сахар.

Город

Средние цены на ряд товаров в донском регионе опубликовал Ростовстат. Как выяснилось, в Таганроге сложились самые высокие средние цены на баранину – 764,40 руб. (средняя по региону — 718,24 руб.), говядину — 591,64 руб. (средняя — 551,39 руб.), охлажденных кур — 211,37 руб. (средняя — 201,34 руб.). По дороговизне цен на свинину наш город занимает второе место (375,24 руб.) после Шахт (380,97 руб.).

Дороже чем в других городах области у нас стоят куриные яйца – 115,84 руб. за десяток (в Ростове — 109,92 руб.), молоко – 95,34 руб. за литр (в Волгодонске —  88,73 руб.), сыр – 763,84 руб. за килограмм (в Шахтах — 733,02 руб.), вареная колбаса – 525,57 руб. (в Сальске — 488,09 руб.) и сахар – 72,61 руб. (в Миллерово — 70,38 руб.).

Согласно данным Ростовстата, самые низкие средние цены в Таганроге на полукопченую и варено-копченую колбасу — 608,60 руб. (в Ростове — 623,38 руб.), сливочное масло – 785,13 руб. (средняя цена по региону — 810,77 руб.), сметану – 293,62 руб. за килограмм (в Ростове — 312,22 руб.) и черный байховый чай — 1113,71 руб. за килограмм (средняя по региону — 1176,12 руб.).

Фото Таганрогской правды (из архива)

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Таганрогская правда
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