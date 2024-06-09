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В Таганроге приступил к работе отряд Юных экскурсоводов

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В Таганроге Станция юных туристов открыла первую смену трудового отряда Юных экскурсоводов. 25 девчонок и мальчишек в возрасте от 14 до 18 лет заступили на летнюю «вахту».

Новости Таганрога

Сначала они провели экскурсию для младших школьников из пришкольных лагерей по маршруту «Таганрог город Чехова», включающую в себя посещение объектов, связанных с литературной деятельностью и жизнью всемирно известного писателя А.П. Чехова.

Спустя некоторое время участники трудового отряда отправились на экскурсию «У самого синего моря. Путешествие А.С. Пушкина в Таганрог» вместе с  воспитанниками пришкольного лагеря школы № 39. Они  познакомили ребят с биографией великого русского поэта, вспомнили всеми любимые сказки, посетили домик брата великого композитора П.И. Чайковского и узнали о создании им оперы «Евгений Онегин» по одноименному произведению Пушкина. Завершилась экскурсия посещением Дворца Александра I, в котором во время визита в город Таганрог останавливался погостить поэт.

В дальнейшем отряд Юных экскурсоводов будет проводить экскурсии по маршрутам в течение всех летних каникул.

Ранее мы рассказали, что школьники Таганрога очистили от ленточек знаменитое дерево Гинкго Билоба в городском парке.

Фото ВК Станции юных туристов

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Таганрогская правда
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