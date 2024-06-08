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Школьники Таганрога очистили от ленточек знаменитое дерево Гинкго Билоба в городском парке

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Воспитанники экологического лагеря Станции юных натуралистов Таганрога приняли участие в акции «С заботой о природе».

Новости Таганрога

Акция прошла в парке культуры и отдыха имени М. Горького 6 июня и была приурочена к Всемирному Дню охраны окружающей среды.

В рамках акции ребята и педагоги очистили знаменитое дерево Гинкго от памятных ленточек — старой традиции местных жителей, которая, к сожалению, причиняет дереву вред. А также раздали отдыхающим жителям Таганрога и гостям города экологические листовки с призывом заботиться о памятниках природы, — рассказали в СЮН.

Цель акции — формирование у детей системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру.

Дерево Гинкго Билоба, растущее в городском парке, скоро отметит 200-летний юбилей, оно высажено в 1826 году при закладке парка. Высота дерева составляет 15 метров, диаметр кроны — 9 метров. Уникальное растение признано памятником природы Ростовской области. Кто высадил его в Таганроге в начале XIX века, доподлинно неизвестно. Краеведы полагают, что дерево могло вырасти и само — из косточки, привезенной из Китая.

Срок жизни Гинкго, которое также называют дуб черешчатый, — до двух тысяч лет. Его родина — Юго-Восточная Азия. Ученые считают, что такие деревья происходят от древних папоротников. Свое распространение они получили в мезозойскую эру.

Фото Станции юных натуралистов Таганрога

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Таганрогская правда
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