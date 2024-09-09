В Таганроге при расчете выплат пенсионеру не учли 4 года стажа

Очередное нарушение пенсионного законодательства в Таганроге удалось устранить после вмешательства прокуратуры.

В прокуратуру Таганрога обратился местный житель, которому отказали в перерасчете пенсионных выплат. Надзорный орган провел проверку соблюдения отделением СоцФонда по Ростовской области федерального законодательства.

«Установлено, что заявитель обратился в социальный фонд для перерасчета пенсии по старости, однако ему было отказано. В трудовой стаж необоснованно не включены более 4 лет работы, поскольку сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Права пенсионера были защищены в судебном порядке.

Судом исковые требования удовлетворены. Размер пенсии определен в соответствии с законом, произведен перерасчет.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Таганрога в суде защитила права инвалида, которого не обеспечили парковочным местом для стоянки автомобиля.

Фото Владимира Прозоровского из архива «Таганрогской правды»