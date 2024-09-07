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В Таганроге инвалиду предоставят парковочное место по решению суда

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Прокуратура Таганрога в суде защитила права инвалида, которого не обеспечили парковочным местом для стоянки автомобиля, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Город

Во время проведенной проверки выяснилось, что таганрожец страдает тяжелым хроническим заболеванием. Он имеет право на предоставление парковочного места для стоянки машины вблизи дома, где он проживает. Несмотря на это, городские власти парковкой его не обеспечили.

«В орган местного самоуправления внесено представление, в суд направлено исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить гражданина парковочным местом», — сообщали в ведомстве.

Сейчас судом исковые требования удовлетворены, а исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее мы рассказали, что транспортная прокуратура нашла нарушения на вокзалах Таганрога.

Изображение от wirestock на Freepik

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Таганрогская правда
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