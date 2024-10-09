В Таганроге потушили пожар в садоводческом товариществе

8 октября в Таганроге тушили пожар на территории одного из садовых товариществ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
Сообщение о возгорании в садоводческом некоммерческом товариществе «Ягодка» на Николаевском шоссе поступило на пульт дежурного в 15.22. На место выехали восемь сотрудников МЧС и две спецмашины. Они потушили огонь на площади 80 квадратных метров, где горели мусор и сухая трава.
Во время происшествия никто не пострадал, причины происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом из-за неисправного холодильника сгорел дом.
Фото ГУ МЧС по РО (из архива)
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».