В Таганроге потушили пожар в садоводческом товариществе

8 октября в Таганроге тушили пожар на территории одного из садовых товариществ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании в садоводческом некоммерческом товариществе «Ягодка» на Николаевском шоссе поступило на пульт дежурного в 15.22. На место выехали восемь сотрудников МЧС и две спецмашины. Они потушили огонь на площади 80 квадратных метров, где горели мусор и сухая трава.

Во время происшествия никто не пострадал, причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом из-за неисправного холодильника сгорел дом.

Фото ГУ МЧС по РО (из архива)