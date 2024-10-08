В селе Дмитриадовка под Таганрогом произошел пожар в частном домовладении, хозяева которого безрезультатно пытались самостоятельно потушить огонь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области пожар случился в доме на улице Степной. Хозяева в это время были дома и попытались сами справиться с огнем, но не смогли и вызвали пожарных.

На место прибыли 8 сотрудников МЧС и две спецмашины. К этому моменту пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали мужчину и женщину из здания.

По предварительной информации, причиной происшествия стало короткое замыкание холодильника.

Ранее мы рассказали, что 166 ландшафтных пожаров произошло в Ростовской области за неделю.

Фото ГУ МЧС по РО