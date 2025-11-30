В Таганроге после двух массированных воздушных атак предстоит заменить более 290 окон

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Таганрог 30 ноября, чтобы оценить последствия недавних атак беспилотников и проконтролировать ход восстановительных работ. Глава региона осмотрел поврежденный двухэтажный жилой дом, пострадавший в ночь на 29 ноября, и заслушал отчеты о ликвидации ущерба после масштабного удара 25 ноября.

По слова главы Таганрога Светланы Камбуловой, завершается фиксация нанесенных разрушений и готовятся документы для выделения денег из резервного фонда. Уже ведутся замеры окон и изготовление новых стеклопакетов, монтаж которых начнется 1 декабря. По состоянию на 30 ноября, необходимо заменить 290 окон после двух атак и замеры предстоит провести еще в двух многоквартирных домах. Юрий Слюсарь поручил ускорить восстановительные работы.

«Сейчас самое главное — окна все быстро замерить, быстро заказать. Если таганрогских предприятий недостаточно, ростовские мобилизовать. Накануне наступающей завтра зимы это первоочередное. Объем для замены очень большой», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что в результате атаки 25 ноября в Таганроге повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома, здания поликлиники, детсада и механического колледжа, лакокрасочный цех, промышленный склад и несколько автомобилей. По предварительным данным, пострадало имущество 690 человек, девять квартир не подлежат восстановлению. Ранения получили 12 жителей, четверо из них скончались. После удара 29 ноября поврежден многоквартирный дом, разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом. В пунктах временного размещения находятся четыре семьи.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА.

Фото donland.ru