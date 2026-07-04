В Таганроге подвели промежуточные итоги летней оздоровительной кампании 2026 года

Профильные смены «Движения Первых» организовали в пяти школах и лицее Таганрога.

В Таганроге в рамках регионального проекта «Всё лучшее — детям», который входит в национальный проект «Молодёжь и дети», подводят промежуточные итоги летней оздоровительной кампании 2026 года. Основная задача инициативы — превратить школьные каникулы в период не только отдыха, но и личностного роста, дружбы и знакомства с историей страны, подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

Проект реализуется в партнёрстве с «Движением Первых». Как отмечают организаторы, вместе они формируют единое образовательное пространство, где у детей воспитывают любовь к Родине, уважение к культуре и социальную ответственность. «Всё лучшее — детям» задаёт направления и создаёт условия, а «Движение Первых» наполняет их живым содержанием — реальными, интересными делами.

В летнюю кампанию 2026 года на базе пришкольных лагерей дневного пребывания школ № 3, 5, 8, 10 и лицея № 33 организованы две профильные смены «Движения Первых». Их участниками стали 475 юных таганрожцев. Каждая смена построена в формате сюжетно-ролевой игры: ребята выполняют миссии, собирают «артефакты», ведут отрядные блоги, работают в разновозрастных отрядах, где старшие наставляют младших. Дети погружаются в тематические блоки по ключевым направлениям Движения — волонтёрство, наука, спорт, медиа, патриотизм, участвуют в квестах, мастер-классах и коллективных творческих делах. Также они учатся самоуправлению через «Совет Первых», где сами планируют и распределяют задачи.

В лагерях прошли тематические дни, посвящённые важным датам: 1 июня — Международный день защиты детей, 6 июня — Пушкинский день России, 12 июня — День России, 22 июня — День памяти и скорби. Активисты «Движения Первых» помогли провести торжественные линейки, патриотические квесты, флешмобы и другие мероприятия, через которые ребята ближе знакомятся с историей страны.

Вторая смена завершится 16 июля, но уже сегодня очевидно: совместная работа по реализации проекта «Всё лучшее — детям» и «Движения Первых» создаёт прочную основу для воспитания нового поколения — поколения, которое гордится своей страной, умеет работать в команде и готово к самореализации на благо общества.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой