В Таганроге подвели итоги фестиваля-конкурса инвалидов «Весенняя капель»

В ДК «Фестивальный» состоялось торжественное закрытие VI открытого городского фестиваля-конкурса инвалидов «Весенняя капель», в котором приняли участие более 500 жителей города и Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья: члены общественных организаций, получатели социальных услуг ЦСО и интернатов Таганрога, Ростова, Шахт, Сальска и сельских районов.

Для участия в творческих выступлениях было подано 66 индивидуальных и коллективных заявок от представителей 17 организаций и учреждений, а мастера декоративно-прикладного искусства представили на конкурс 50 работ, сообщает управление социальной защиты населения г. Таганрога.

В спортивных соревнованиях по шашкам, шахматам и дартсу мастерство проявили 187 участников, многие из которых уже не раз подтверждали высокие результаты на фестивалях прошлых лет.

В фойе организовали выставку творческих работ и фотовыставку общественных организаций инвалидов (концертным выступлением гостей встречала фолк-группа «Забава»), а на малой сцене — фотозону, где можно было сделать памятные снимки на фоне баннера с логотипом фестиваля.

В рамках Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, оргкомитет фестиваля учредил специальные дипломы в номинациях «Декоративно-прикладное искусство», «Творческая семья», «Семейная команда».

Заместитель главы администрации Таганрога Светлана Камбулова поздравила участников концерта и вручила победителям фестиваля заслуженные награды, пожелав дальнейших побед тем, чьи ограниченные физические возможности порой безграничны.

Состоялось награждение кубками и дипломами лауреатов творческих конкурсов в семи номинациях и спортсменов (церемонию провел представитель комитета по физкультуре и спорту г. Таганрога Константин Величко), занявших призовые места в соревнованиях.

Жюри предстояла непростая задача — выбрать лучший творческий номер для вручения Гран-при. Победителем стал солист народного коллектива хора ветеранов МАУ «ГДК» Николай Струченков.

Надежными помощниками организаторов фестиваля были ребята из Центра развития волонтерства #ТагВолонтер, неоднократно принимавшие участие в социальных городских проектах. Они окружили тех, кто нуждался в помощи, заботой и вниманием.

Фото Анатолия Ивашова