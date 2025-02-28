В Таганроге подростки ради лайков в соцсетях бьют автомобили

В пабликах Таганрога распространяется серия видео, которые снимают подростки. На кадрах видно, как дети палками и камнями бьют фары и стекла припаркованных авто, кидают по машинам бутылки.

При этом несовершеннолетние комментируют съемки, говоря, что «делают самые крутые ролики» и просят подписываться на их страницы и ставить лайки. Очередной автомобиль малолетние хулиганы готовы разбить всего за 6 лайков.

Автомобилисты Таганрога указали адреса, где находились машины, над которыми уже успели поиздеваться юные вандалы: ул. Водопроводная, 17\1 — «Жигули»; ул. Свободы, 28\2 — Nissan; ул. Татарская, 48\15 — Mazda.

Личность подростков уже устанавливает полиция.

«Сотрудники УМВД России по городу Таганрогу проводят проверку по факту опубликованных в сети видеозаписей, на которой подростки совершают противоправные действия, связанные с повреждением припаркованных автомобилей. По результатам проверки будут установлены все участники и обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и приняты установленные законом меры реагирования», — прокомментировали ситуацию в донском главке.

Ранее мы сообщали, что драку между водителями автобусов прокомментировала глава Таганрога.

Фото и видео: Telegram-канал «Мой Таганрог»