Главная » Новости Таганрога

В Таганроге подростки ради лайков в соцсетях бьют автомобили

На чтение 1 мин Просмотров 71 Опубликовано

В пабликах Таганрога распространяется серия видео, которые снимают подростки. На кадрах видно, как дети палками и камнями бьют фары и стекла припаркованных авто, кидают по машинам бутылки.

Новости Таганрога

При этом несовершеннолетние комментируют съемки, говоря, что «делают самые крутые ролики» и просят подписываться на их страницы и ставить лайки. Очередной автомобиль малолетние хулиганы готовы разбить всего за 6 лайков.

Автомобилисты Таганрога указали адреса, где находились машины, над которыми уже успели поиздеваться юные вандалы: ул. Водопроводная, 17\1 — «Жигули»; ул. Свободы, 28\2 — Nissan; ул. Татарская, 48\15 — Mazda.

Личность подростков уже устанавливает полиция.

«Сотрудники УМВД России по городу Таганрогу проводят проверку по факту опубликованных в сети видеозаписей, на которой подростки совершают противоправные действия, связанные с повреждением припаркованных автомобилей. По результатам проверки будут установлены все участники и обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и приняты установленные законом меры реагирования», — прокомментировали ситуацию в донском главке.

Ранее мы сообщали, что драку между водителями автобусов прокомментировала глава Таганрога.

Фото и видео: Telegram-канал «Мой Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

вандал дети полиция проверка происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru