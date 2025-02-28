Драку между водителями автобусов прокомментировала глава Таганрога

Инцидент произошел 27 февраля. Видео с места случившегося очевидцы разместили в соцсетях.

Сообщается, что водитель 74-й маршрутки подрезал 35-й автобус. Водитель автобуса решил наказать нарушителя, основательно его избив. Сцепились оба мужчины прямо на глазах у пассажиров.

Примечательно, что среди комментариев горожан под постами в пабликах преобладают оправдывающие водителя автобуса. Люди пишут, что водители общественного транспорта отвечают за жизнь пассажиров, а рискованный маневр «маршрутчика» мог привести к аварии и пострадавшим. «Проучил его водила за дело. Мужик!», — написал один из подписчиков.

Глава города Таганрога Светлана Камбулова назвала ситуацию вопиющей и сообщила, что на предприятиях, где работают оба водителя, проходят проверки.

«Комментарии здесь лишние. На предприятиях проводятся служебные проверки. Виновные должностные лица, в том числе отвечающие за организацию безопасности пассажирских перевозок, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения», — отметила глава Таганрога.

Результаты проверок будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер реагирования. Начальнику управления транспорта и дорожного строительства Максиму Ковалеву поручено провести совещание с участием всех перевозчиков и потребовать не допускать конфликтных ситуаций на дорогах. Тем более, что это не первый случай, связанный с некорректным поведением водителей.

«Работа с людьми требует определённых профессиональных и личных качеств. Всегда надо думать о последствиях, какие бы причины не были», — считает Светлана Камбулова.

Фото и видео: Telegram-канал «Новости Таганрога»