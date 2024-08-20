Семья из трех человек погибла в ДТП на трассе «Новороссия» под Таганрогом

20 августа на 106 км автодороги «Новороссия» (г. Ростов-на-Дону — г. Мариуполь — г. Метитополь — г. Симферополь) в Неклиновском районе Ростовской области столкнулись легковой Datsun и автоцистерна DAF.

ДТП зарегистрировано в 13.50. По предварительным данным, 40-летний водитель Datsun двигался со стороны Таганрога в направлении Мариуполя. При выполнении маневра обгона легковой автомобиль выехал на встречку в месте, где это запрещено, и столкнулся с ехавшим во встречном направлении большегрузом. DAF управлял 47-летний мужчина.

После столкновения автомобиль Datsun слетел с дороги на правую обочину.

«В результате ДТП погибла семья, ехавшая в Datsun, — водитель, его 34-летняя жена и трехлетний сын. На месте работает оперативно-следственная группа. Полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области.

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