В Таганроге отсыпка щебнем дорог проведена на 10 улицах

В Таганроге специалисты МКУ «Благоустройство» продолжают устранять аварийно-опасные участки на городских дорогах.

В качестве временной меры они выполняю грейдирование и отсыпку щебнем. Так, за последние две недели работы были проведены на улицах Галицкого, Чайковского, Айвазовского, Металлургической, Поселковой, Панфилова, в переулках 5-м, 17-и Новых и в 11-м Мариупольском. А также в Греческих Ротах.

Напомним, что параллельно проводится карто-ямочный ремонт с использованием литой смеси. Работы организованы в ночное время, чтобы избежать пробок на дорогах.

Фото: телеграм-канал администрации Таганрога