В Таганроге рабочие устраняют ямы на дорогах по ночам

В Таганроге работники коммунальных служб ведут карто-ямочный ремонт еще на пяти улицах города.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев, работы организованы в ночное время, чтобы избежать пробок на дорогах. Вчера и сегодня, 26 и 27 февраля, рабочие «латают» ямы на улицах Адмирала Крюйса, Фрунзе (между переулками Тургеневским и Украинским), на пересечение П. Тольятти и Дзержинского. А также в переулках А. Глушко и Большом Садовом.

На прошлой неделе с использованием литой смеси были выполнены работы на 25 участках дорог: Николаевском шоссе, улицах Сызранова, Чучева (возле детской поликлиники), Р. Люксембург (от 10 пер. до Большого Проспекта), Железнодорожной, в переулке Смирновском и других. При организации работ учитываются обращения жителей. А также перечень улиц, внесенных в «народный журнал» на встречах с коллективами предприятий, — отметил Андрей Фатеев.

По его словам, устранение ямочности на дорогах литой смесью будет продолжаться до наступления устойчивой сухой погоды с температурой воздуха выше +10°. Затем дорожники перейдут на традиционную асфальтобетонную смесь.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге «латали» дороги на 20 городских улицах.

Фото t.me/Fateev