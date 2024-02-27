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В Таганроге рабочие устраняют ямы на дорогах по ночам

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В Таганроге работники коммунальных служб ведут карто-ямочный ремонт еще на пяти улицах города.

#ЖКХ

Как сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев, работы организованы в ночное время, чтобы избежать пробок на дорогах. Вчера и сегодня, 26 и 27 февраля, рабочие «латают» ямы на улицах Адмирала Крюйса, Фрунзе (между переулками Тургеневским и Украинским), на пересечение П. Тольятти и Дзержинского. А также в переулках А. Глушко и Большом Садовом.

На прошлой неделе с использованием литой смеси были выполнены работы на 25 участках дорог: Николаевском шоссе, улицах Сызранова, Чучева (возле детской поликлиники), Р. Люксембург (от 10 пер. до Большого Проспекта), Железнодорожной, в переулке Смирновском и других. При организации работ учитываются обращения жителей. А также перечень улиц, внесенных в «народный журнал» на встречах с коллективами  предприятий, — отметил Андрей Фатеев.

По его словам, устранение ямочности на дорогах литой смесью будет продолжаться до наступления устойчивой сухой погоды с температурой воздуха выше +10°. Затем дорожники перейдут на традиционную асфальтобетонную смесь.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге «латали» дороги на 20 городских улицах.

Фото t.me/Fateev

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#Таганрог новости ремонт дорог
Таганрогская правда
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