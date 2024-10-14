Глава города Таганрога ответила на вопросы горожан

Глава города Таганрога Светлана Камбулова в своем очередном видеообращении ответила на некоторые вопросы и комментарии таганрожцев, размещенные под ее постами в соцсетях.

Один из вопросов касался организации пешеходного перехода на пересечение переулка Смирновского и улицы Кузнечной.

«Сама выехала на место, посмотрела, действительно есть интенсивное движение, поручила нашим службам подготовить анализ и предложение о возможности или невозможности обустройства пешеходного перехода. О принятом решении обязательно проинформирую», — пообещала глава города Таганрога.

А вот проблема с аварийным деревом на улице Дзержинского, 154−1 была решена сразу. Соответствующие службы выехали на место и выполнили работы. Сегодня рабочие занимаются вывозом порубочных остатков.

Отдельно Светлана Камбулова остановилась на вопросах, касающихся ликвидации несанкционированных свалок, адреса которых указали горожане. Уже наведен порядок на ул. Энгельса, 37, в переулках Украинском, Некрасовском и ряде других. Эта работа будет продолжена. Таганрожцы также обратили внимание на очень важный вопрос — наличие свалки на Николаевском шоссе напротив полигона, где сейчас ведутся работы по рекультивации.

«Свалка возникла не вчера. Мне нужно внимательно разобраться в проблеме и найти алгоритм решения, о котором обязательно проинформирую. Но сегодня я хочу сказать, может быть, банальную, простую и для всех понятную вещь. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Мы с вами вместе живем в нашем замечательном городе. И вместе должны соблюдать правила благоустройства и заботиться о чистоте. Только так мы сможем сделать наш город комфортным для проживания», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге высадят более 850 деревьев и 700 кустарников.

Фото скрин видео t.me/KambulovaSvetlana