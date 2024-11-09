Главная » #ЖКХ

В Таганроге отловят бродячих собак на двух улицах

На чтение 2 мин Просмотров 48 Опубликовано

Жители Таганрога жалуются на скопление бездомных собак на улицах Пушкинской и Чехова. Как сообщили в городской администрации, заявка на отлов безнадзорных животных уже передана подрядной организации.

#ЖКХ

Напомним, что существуют соответствующие федеральные законы и постановления правительства, которые регламентируют действия при обращении с животными без владельцев. Это № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства РФ № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», постановление Правительства Ростовской области № 21 «Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ростовской области». Ими руководствуется МКУ «Благоустройство», когда заключает муниципальные контракты с подрядными организациями на предоставление услуг по отлову безнадзорных животных.

Согласно условиям контракта, животные содержатся в приюте 38 дней с момента отлова. После карантина, лечения (при необходимости), мечения, вакцинации и стерилизации они возвращаются на место прежнего обитания. Исключения — места, определенные Постановлением № 829 «Об утверждении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания на территории муниципального образования «Город Таганрог».

24 сентября сотрудники подрядной организации ИП Кудря О.А. выезжали на улицу Пушкинскую. Там они обнаружили животных, имеющих клипсу. То есть, уже побывавших в собачьем приюте. Однако работы по отлову бездомных животных ведутся постоянно для того, чтобы можно было своевременно выявлять нечипированных собак.

«Заявки по отлову животных без владельцев на улице Пушкинской и Чехова, 318/2 повторно переданы подрядной организации ИП Кудря О.А. со сроком исполнения 11 ноября», — сообщили в городской администрации.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге свалки мусора ликвидировали по требованию природоохранной прокуратуры.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

бродячие собаки ЖКХ новости отлов Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru