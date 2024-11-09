В Таганроге отловят бродячих собак на двух улицах

Жители Таганрога жалуются на скопление бездомных собак на улицах Пушкинской и Чехова. Как сообщили в городской администрации, заявка на отлов безнадзорных животных уже передана подрядной организации.

Напомним, что существуют соответствующие федеральные законы и постановления правительства, которые регламентируют действия при обращении с животными без владельцев. Это № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства РФ № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», постановление Правительства Ростовской области № 21 «Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ростовской области». Ими руководствуется МКУ «Благоустройство», когда заключает муниципальные контракты с подрядными организациями на предоставление услуг по отлову безнадзорных животных.

Согласно условиям контракта, животные содержатся в приюте 38 дней с момента отлова. После карантина, лечения (при необходимости), мечения, вакцинации и стерилизации они возвращаются на место прежнего обитания. Исключения — места, определенные Постановлением № 829 «Об утверждении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания на территории муниципального образования «Город Таганрог».

24 сентября сотрудники подрядной организации ИП Кудря О.А. выезжали на улицу Пушкинскую. Там они обнаружили животных, имеющих клипсу. То есть, уже побывавших в собачьем приюте. Однако работы по отлову бездомных животных ведутся постоянно для того, чтобы можно было своевременно выявлять нечипированных собак.

«Заявки по отлову животных без владельцев на улице Пушкинской и Чехова, 318/2 повторно переданы подрядной организации ИП Кудря О.А. со сроком исполнения 11 ноября», — сообщили в городской администрации.

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Фото из архива «Таганрогской правды»