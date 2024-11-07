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В Таганроге свалки мусора ликвидировали по требованию природоохранной прокуратуры

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Три несанкционированных свалки в Таганроге убрали после вмешательства Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Город

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения муниципальными властями законодательства об отходах производства и потребления.

По результатам проверки установлено, что на территории Таганрога располагались три несанкционированных свалочных очага. Однако чиновники меры для их выявления и ликвидации не принимали.

«Прокуратурой муниципалитету внесено представление. По материалам, направленным прокурором в уполномоченный орган, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.1. Областного закона «Об административных правонарушениях» (нарушение правил благоустройства территорий)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

После вмешательства природоохранной прокуратуры нарушения устранены, свалочные очаги ликвидированы.

Фото из архива (МКУ «Благоустройство»)

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Таганрогская правда
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