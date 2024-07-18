Жителям Таганрога напомнили о правилах поведения на водоемах

С начала купального сезона в Ростовской области на водоемах утонули 27 человек. Трагедия произошла и в Таганроге — 14 июля в районе Богудонии утонула 45-летняя женщина, которая купалась в необорудованном для этого месте и после употребления спиртных напитков.
Администрация Таганрога напоминает — летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения:
- не купайтесь в необорудованных для этого местах, а также в запрещенных местах;
- не заходите в воду после употребления алкогольных напитков;
- не купайтесь в одиночку и в темное время суток;
- не ныряйте с возвышенностей;
- не подплывайте к судам;
- не заплывайте за буйки;
- не используйте для плавания самодельные устройства;
- не подавайте криков о ложной тревоге;
- не упускайте из поля зрения детей, если они пришли с вами, даже если место оборудовано и подготовлено для купания.
«Уважаемые родители, помните, что безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит только от вас! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду», — говорится в сообщении.
Телефон спасения: «112».
Фото «Таганрогской правды»
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