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В Таганроге остались без света жители некоторых улиц

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Сегодня, 20 марта, в Таганроге остались без электричества жители некоторых улиц города. Об этом сообщает городское МКУ «Управление защиты от ЧС».

Город

Специалисты Таганрогского района электрический сетей (РЭС) ведут ремонтные работы в электросетях на трансформаторной подстанции ТП-162 ВЭЛ 4 кВ №3 c временным отключением электроэнергии, — пишет источник.

Без света остались жители улиц Амвросиевской, Островского, Буяновcкой, Мостовой, Дымо, Дзержинского (от ул. Мостовой до пер. Чугунного). Ориентировочно до 18 часов.

Также сегодня ООО «Свобода» проводит обрезку деревьев. Поэтому временные отключения электроэнергии затронули улицы Розы Люксембург (от пер. Комсомольского до пер. Красного), ул. Карла Либкнехта (в районе пер. Красного) и переулок Красный (от ул. Чехова до ул. Карла Либкнехта). Работы продолжатся ориентировочно до 11 часов.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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