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В Таганроге ограничено водоснабжение в трех районах города

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8 декабря в трех районах Таганрога специалисты МУП «Управление «Водоканал» устраняют утечки на водопроводных сетях. Об этом сообщается на официальном сайте коммунальной службы.

Город

Аварийные работы ведутся на улице Чехова, 361. Поэтому подача воды ограничена в дома, расположенные на улицах Чехова, Сергея Шило, Сызранова и Чучева. Примерно до 20 часов.

Утечки устраняют на улицах Восточной, 73, Ломоносова, 94 в и 66 Б. Водоснабжение осуществляться пониженным давлением в Западном микрорайоне, а также в районах НИИ Связи и БСМП. Примерно до 17 часов.

Еще один порыв произошел на улице Портовой, 85/5. Нехватку воды в кранах могут наблюдать жители улиц Фрунзе, Портовой и переулка Гоголевского. Ориентировочно до 15 часов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 9 и 12 декабря снова будут отключать свет.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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