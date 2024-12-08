На следующей неделе, 9 и 12 декабря, в Таганроге пройдут плановые отключения света, во время которых энергетики будут проводить работы на электросетях. Об этом предупреждает глава города Светлана Камбулова.

В понедельник, 9 декабря, с 09.00 до 17.00 электричества не будет на улицах Маршала Жукова, 171 — 219, 172 — 210, 3-й Линии, 169 — 187, 184 — 200, 17-й Садовой площадке, 1а — 11а, 2а — 12а, 18-й Садовой площадке, 1а — 11а, 2а — 12а, 19-й Садовой площадке, 1а — 11а, 2а — 12а. А также в проездах 2-м Линейном, 170 — 220, 73 – 97, 3-м Линейном, 169 — 211, 74 – 100, 4-м Линейном, 73 — 113, 170 – 220, 18-м Квартальном, 1-9, 2 – 10; 19-м Квартальном, 1 — 21, 2 – 40. И в переулках 12-м Новом, 21 — 63, 22 — 80, 13-м Новом, 27 — 63, 28 – 68 и 11-м Новом, 23 — 63, 24 – 64.

В четверг, 12 декабря, с 09.00 до 17.00 останутся без света жители переулков 21-го Мариупольского, 1-17б, 20-го Мариупольского, 1-20, 19-го Мариупольского, 1-20, 18-го Мариупольского, 1-39, 17-го Мариупольского, 1-56, 16-го Мариупольского, 1-40, 15-го Мариупольского, 1-20 и 1-28. А также улиц Таврической, 1, 9А, 21, 27, 31, 32Б, 44, 43, Бериева, 1-10, Паустовского, 1-57, Шолоховской, 4-28, Ф. Раневской, 1-9, Семейной, 9-11, В. Ткачука, 7-12.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото Россети Юг (из архива)