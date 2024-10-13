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В Таганроге ограничено водоснабжение в четырех районах города

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13 октября в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах в четырех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Гарибальди, 27. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Гарибальди, Петровской, Чехова (частный сектор), в переулках 1-м Крепостном и Полуротном. Ориентировочно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Дачной, 75. Вода подается пониженным давлением на улицах Дачной,  Металлургической и в переулке 7-м Новом. Примерно до 15 часов.

Еще один порыв устраняют на улице Халтурина, 10. Нехватку воды в кранах могут наблюдать жители улиц  Халтурина, Бабушкина, Социалистической, Щаденко, Воскова и переулка Станочного. Ориентировочно до 14 часов.

Работы также ведутся на улице Котлостроительной, 25. Водоснабжение осуществляется пониженным давлением в районе, ограниченном улицами  Котлостроительной и Ремесленной. Ориентировочно до 17 часов.

Фото «Таганрогской правды»

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Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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