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В Таганроге обсудили вопросы поддержки участников СВО и членов их семей

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Заседание межведомственной комиссии состоялось 12 декабря на базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Новости Таганрога

«Опыт, накопленный в Центре социального обслуживания, помогает и в работе с участниками СВО и членами их семей. Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии. Вместе с коллегами, а также представителями военного комиссариата, социальных фондов, общественных организаций,  координаторами фонда «Защитники Отечества» обсудили вопросы по предоставлению мер социальной поддержки и помощи участникам СВО и их семьям», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что сейчас поддержка участников СВО и членов их семей — это одно из главных направлений в работе. На решение социальных, медицинских, гуманитарных, юридических и других проблем участников спецоперации и их близких направлено множество ресурсов.

Решаются вопросы предоставления положенных выплат и льгот, медицинского и санаторного обслуживания, трудоустройства участников СВО. Идет сопровождение семей военнослужащих и ветеранов спецоперации, организуется летний отдых их детей.

«Обратила внимание участников совещания, что для повышения результативности всех принимаемых решений необходимо межведомственное взаимодействие. Важно, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания соответствующих структур», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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