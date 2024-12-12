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На территории ЦСО Таганрога появится «Тропа здоровья»

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12 декабря в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ЦСО) побывала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Новости Таганрога

«Качественные социальные услуги — важный принцип работы Центра социального обслуживания Таганрога. Здесь проводят занятия по разным направлениям. На базе ЦСО работают: пункт проката технических средств реабилитации, школа ухода, услуга «Доступный город», «соляная комната». В летние месяцы действует детский инклюзивный клуб «Солнышко», — рассказала глава города в своих соцсетях.

Светлана Камбулова напомнила, что в этом году на территории ЦСО открыта новая площадка для отдыха на свежем воздухе. Павильон с раздвижными витражно-панорамными окнами для занятий спортом и реабилитации возвели по губернаторской программе «Сделаем вместе!».

В 2025 году проект получит дальнейшее развитие — на территории ЦСО обустроят «Тропу здоровья и долголетия».

«ЦСО по-прежнему остается опорой для маломобильных жителей города. Соцработники оказывают разную помощь на дому. Сегодня 3120 таганрожцев пользуются этой услугой. И, конечно, главная ценность таких учреждений — коллектив. Убедилась, что сотрудники ЦСО действительно вкладывают частичку своей души в каждого подопечного», — отметила Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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