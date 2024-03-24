В Таганроге обследуют все торгово-развлекательные центры

Масштабная проверка ТЦ и ТРЦ на территории всей Ростовской области проходит после трагических событий 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Также проверяются бесхозные автомобили, припаркованные возле магазинов, рынков, учреждений.

Принято решение о дополнительном комиссионном обследовании аварийных выходов, средств оповещения, пожаротушения, видеонаблюдения во всех торгово-развлекательных центрах на территории Ростовской области. В этой работе должны быть задействованы собственники помещений, — отметил вчера, 23 марта, глава региона Василий Голубев.

К проверкам в Таганроге и регионе подключены сотрудники правоохранительных органов, муниципалитетов, федеральных и региональных структур. Народные и казачьи дружины усилили патрулирование территорий возле социальных учреждений.

24 марта в России объявлено общенациональным днем траура. Сегодня во всех храмах страны прошли литургии по погибшим в Красногорске.

По последним данным, в результат теракта погибло 152 человека, в том числе трое детей. В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей.

Спасатели МЧС России продолжают разбор завалов в «Крокусе».

Фото «Таганрогской правды»