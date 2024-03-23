Жители Таганрога приносят к стихийным мемориалам в парке цветы, свечи и игрушки

Таганрожцы продолжают приносить цветы, свечи и игрушки к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Их оставляют у ограды парка им. М. Горького и у Вечного огня.

Люди приносят поминальные записки и зажигают траурные свечи. Дети оставляют игрушки в память о погибших сверстниках. Многие выражают готовность оказать всю необходимую помощь пострадавшим, — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

По данным МЧС России на 19.30 23 марта, в «Крокус сити холле» ликвидировано открытое горение. Продолжается разбор завалов. Основную часть поисковой операции планируют завершить завтра.

Погибшими числятся 133 человека, личности 50 жертв теракта удалось предварительно установить. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Более ста человек пострадали.

24 марта в России объявлен общенациональным днем траура.