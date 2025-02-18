В Таганроге ни одна из транспортных компаний не соответствует нормативам

Об этом в прямом эфире программы «Касается каждого» на телеканале «Дон 24» заявила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, неоднократно звучали во время прямого эфира. Так, председатель КТОСа №20 Елена Иваненко поинтересовалась, почему плохо работает маршрут № 60, — на линии всего два автобуса.

«Транспортное обеспечение входит в тройку самых проблемных вопросов. Как я ранее уже информировала горожан, мы начали претензионную работу с перевозчиками. Должна констатировать печальный факт — сегодня ни один перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки в нашем городе, не соответствует нормативам», — ответила Светлана Камбулова.

Среди основных нарушений — недостаточное количество подвижного состава на маршрутах, не соблюдение расписания, санитарное состояние автобусов, несоответствие классу. В последнее время перевозчики начали приобретать автобусы малого, среднего класса, но этого, по мнению главы города, недостаточно.

«Мы вынуждены идти на непопулярные меры и поднимать вопрос о расторжении контрактов с перевозчиками. Город долго шел к транспортной реформе, 11 лет не проводились конкурсные процедуры. Сейчас заключены договоры на 7-летний период, но ситуация говорит сама за себя. Не только 60-й маршрут у нас проблемный. Неудовлетворительно работают маршруты №№ 2, 34, 74. Ко всем перевозчикам будем принимать кардинальные меры», — подчеркнула глава Таганрога.

Одним из путей решения проблемы Светлана Камбулова назвала приобретение подвижного состава для МУП «ТТУ». Также ведутся переговоры с перевозчиками из других муниципалитетов Ростовской области, готовых оказывать транспортные услуги на территории Таганрога.

Ранее мы сообщали, что на восстановление троллейбусного движения в Таганроге требуется 46 месяцев и 1,5 млрд рублей.

Фото из архива: ttransport.ru