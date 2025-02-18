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В Таганроге ни одна из транспортных компаний не соответствует нормативам

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Об этом в прямом эфире программы «Касается каждого» на телеканале «Дон 24» заявила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Новости Таганрога

Вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, неоднократно звучали во время прямого эфира. Так, председатель КТОСа №20 Елена Иваненко поинтересовалась, почему плохо работает маршрут № 60, — на линии всего два автобуса.

«Транспортное обеспечение входит в тройку самых проблемных вопросов. Как я ранее уже информировала горожан, мы начали претензионную работу с перевозчиками. Должна констатировать печальный факт — сегодня ни один перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки в нашем городе, не соответствует нормативам», — ответила Светлана Камбулова.

Среди основных нарушений — недостаточное количество подвижного состава на маршрутах, не соблюдение расписания, санитарное состояние автобусов, несоответствие классу. В последнее время перевозчики начали приобретать автобусы малого, среднего класса, но этого, по мнению главы города, недостаточно.

«Мы вынуждены идти на непопулярные меры и поднимать вопрос о расторжении контрактов с перевозчиками. Город долго шел к транспортной реформе, 11 лет не проводились конкурсные процедуры. Сейчас заключены договоры на 7-летний период, но ситуация говорит сама за себя. Не только 60-й маршрут у нас проблемный. Неудовлетворительно работают маршруты №№ 2, 34, 74. Ко всем перевозчикам будем принимать кардинальные меры», — подчеркнула глава Таганрога.

Одним из путей решения проблемы Светлана Камбулова назвала приобретение подвижного состава для МУП «ТТУ». Также ведутся переговоры с перевозчиками из других муниципалитетов Ростовской области, готовых оказывать транспортные услуги на территории Таганрога.

Ранее мы сообщали, что на восстановление троллейбусного движения в Таганроге требуется 46 месяцев и 1,5 млрд рублей.

Фото из архива: ttransport.ru

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Таганрогская правда
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