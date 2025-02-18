В Таганроге по многочисленным просьбам горожан планируют восстанавливать троллейбусное движение. Но произойдет это не быстро и обойдется очень дорого.

О перспективах восстановления троллейбусного движения рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова в прямом эфире программы «Касается каждого» на телеканале «Дон 24». Она напомнила, что троллейбусное сообщение было приостановлено в мае 2022 года вместе с началом реализации концессионного соглашения по реконструкции трамвайной сети. На своей страничке в telegram-канале глава города разместила опрос для таганрожцев.

«Хотелось услышать мнение горожан о том, нужно ли восстанавливать троллейбусное сообщение. А такую дорожную карту мы составили, она рассчитана на 46 месяцев и потребует вложений на сумму примерно 1,5 млрд рублей, которые не предусмотрены. Либо все же лучше быстро приобрести новый подвижной состав для нашего муниципального предприятия. Я уже вижу, что в опросе лидирует мнение о возобновлении троллейбусного движения», — рассказала Светлана Камбулова.

По ее словам, уже есть предложения от компаний, которые готовы взяться за эту работу, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию троллейбусных сетей. Кстати, городские власти получили заключение Центра судебных экспертиз, в соответствии с которым использовать ту контактную сеть, которая сегодня есть невозможно – попросту опасно. Понадобится городу и новый подвижной состав — эксплуатационный срок троллейбусов составляет 10 лет. А тем, которые есть у МУП «ТТУ» — уже по 13-16 лет. К тому же два года они не использовались, и сразу запустить их в работу не получится.

Отвечая на вопрос, не будет ли конкурировать троллейбус с трамваем, который стал визитной карточкой Таганрога, Светлана Камбулова пояснила, что городе есть районы, в которых трамвайное сообщение не налажено.

«Трамвай – это преимущественно центральная часть. А вот в Северном микрорайоне, куда ходил раньше троллейбус, трамваев нет. Конечно, по всем маршрутам, по которым раньше двигались троллейбусы, сегодня запущено автобусное сообщение. Но раз есть желание горожан возобновить троллейбусное движение, будем работать в этом направлении», — резюмировала глава Таганрога.

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Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»