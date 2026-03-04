Главная » #ЖКХ

В Таганроге несколько домов в двух районах остались без отопления и горячей воды

4 марта из-за порывов на теплосетях ограничена подача центрального отопления и горячего водоснабжения в нескольких многоквартирных домах по улицам П. Тольятти, Ленина и Фрунзе.

При запуске системы отопления после устранения аварийной ситуации в районе дома №30 по улице П. Тольятти был выявлен порыв на сетях.

«Временно ограничена подача отопления и горячей воды в домах №№ 30, 28, 26, 24, 18, 14, 12 по улице П. Тольятти. Ориентировочное время проведения работ — до 23 часов», — сообщает Telegram-канал УЖКХ Таганрога.

Еще один порыв на сетях вечером 4 марта выявлен в направлении домов по улицам Ленина — №№ 147, 149, 159 б; Фрунзе — №№ 150, 152, 148, МФЦ. Здесь работы будут проводиться ориентировочно до 22 часов.

