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В Таганроге назвали лучшие КТОСы

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Подведены итоги конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Таганрога».

Город

Победителей определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководители структурных подразделений администрации города и представители УМВД России по Таганрогу.

Места распределились следующим образом:

1 место – комитет территориального общественного самоуправления № 39, председатель – Журавлева Алла Васильевна;

2 место – комитет территориального общественного самоуправления № 29, председатель – Твердова Нина Павловна;

3 место – комитет территориального общественного самоуправления № 25, председатель – Исмаилова Светлана Семеновна.

«Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в работе на благо жителей Таганрога!», — говорится в сообщении горадминистрации.

Ранее мы рассказывали, что КТОСы Таганрога помогают участникам спецоперации.

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Таганрогская правда
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