В Таганроге назвали лучшие КТОСы

Подведены итоги конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Таганрога».
Победителей определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководители структурных подразделений администрации города и представители УМВД России по Таганрогу.
Места распределились следующим образом:
1 место – комитет территориального общественного самоуправления № 39, председатель – Журавлева Алла Васильевна;
2 место – комитет территориального общественного самоуправления № 29, председатель – Твердова Нина Павловна;
3 место – комитет территориального общественного самоуправления № 25, председатель – Исмаилова Светлана Семеновна.
«Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в работе на благо жителей Таганрога!», — говорится в сообщении горадминистрации.
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