В Таганроге наркосбытчику грозит до 15 лет лишения свободы

31-летний горожанин сделал две «закладки» и хранил дома марихуану.

В Таганроге оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на транспорте задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в распространении наркотических средств. В частности, полицейские обнаружили две его закладки и изъяли их содержимое.

При обыске по месту жительства у подозреваемого нашли коробку с растительной массой зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой около 40 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

Фото: УТ МВД РФ по СКФО