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В Таганроге начались весенние субботники: следующий – 30 марта

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В Таганроге стартовал месячник чистоты. В разных районах города пройдут массовые субботники. Ближайший из них состоится 30 марта в двух городских скверах. Тем временем городские коммунальные службы продолжают уборку прибордюрной части автомобильных дорог и тротуаров.

Город

Как сообщил в своем телеграм-канле глава городской администрации Андрей Фатеев, 23 марта в Таганроге уже прошли первые субботники в Северном жилом массиве и в районе улицы Инструментальной. Там к сотрудникам коммунальных служб присоединились жители и представители малого и среднего бизнеса.

Выражаю им большую благодарность. В месячнике чистоты могут принять участие все желающие. Рассчитываю на помощь и поддержу наших горожан в вопросах наведения чистоты и порядка в нашем любимом Таганроге, — написал Андрей Фатеев.

Узнать о дате и месте проведения следующих субботников можно на официальном сайте администрации Таганрога. Ближайший из них запланирован 30 марта. Он пройдет сразу в двух местах — в сквере в границах ул. Пархоменко, 15-а и многоквартирного дома по улице Сергея Шило, 200. И в сквере перед домом на улице Осипенко, 51.

Фото t.me/Fateev

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новости субботники Таганрог
Таганрогская правда
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