В Таганроге на улице Ватутина в серьезной аварии пострадала пассажирка

5 мая в Таганроге на улице Ватутина произошла авария, во время которой столкнулись два легковых автомобиля, пострадала пассажирка одной из машин.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 10.15 на пересечение улиц Сергея Шило и Ватутина. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Opel Astra не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent, которым управлял 41-летний мужчина. В результате столкновения Hyundai врезался в столб.

Во время ДТП пострадала 66-летняя пассажирка автомобиля Opel Astra. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога рекомендует водителям быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной и режим и правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге женщина на легковушке на полном ходу врезалась в «ВАЗ», есть пострадавший.

Фото telegram-канал «Водители Таганрога»