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В Таганроге на улице Ватутина в серьезной аварии пострадала пассажирка

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5 мая в Таганроге на улице Ватутина произошла авария, во время которой столкнулись два легковых автомобиля, пострадала пассажирка одной из машин.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 10.15 на пересечение улиц Сергея Шило и Ватутина. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Opel Astra не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent, которым управлял 41-летний мужчина. В результате столкновения Hyundai врезался в столб.

Во время ДТП пострадала 66-летняя пассажирка автомобиля Opel Astra. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога рекомендует водителям быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной и режим и правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге женщина на легковушке на полном ходу врезалась в «ВАЗ», есть пострадавший.

Фото telegram-канал «Водители Таганрога»

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Таганрогская правда
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