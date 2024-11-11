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В Таганроге на полгода перекрыли для движения транспорта участок улицы Выгонной

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Движения транспорта на участке улицы Выгонной в Таганроге прекращается с 12 ноября 2024 года до 1 июня 2025 года.

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Ограничения связаны  с аварийным состоянием городского самотечного канализационного коллектора.

«В связи с аварийным состоянием самотечного коллектора, во избежание образования провалов дорожного полотна, прекращено движение транспорта по улице Выгонной от переулка 3-го Артиллерийского до улицы Мало-Почтовой, а также — по переулку 3-му Артиллерийскому от улицы Выгонной до улицы Железнодорожной», — информирует администрация Таганрога.

Объезд транспортных средств осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения.

Напомним, с 11 ноября по 23 декабря движение транспорта ограничено на улице Петровской, где идет ремонт сетей водоснабжения.

С 11 ноября по 25 декабря в связи с ремонтом коллектора для транспорта перекрыли часть улицы С. Лазо.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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