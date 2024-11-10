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С 11 ноября в Таганроге ограничат движение транспорта на перекрестках в центре города

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Ограничения будут действовать с 11 ноября по 23 декабря и связаны с ремонтом водопровода на улице Петровской.

#ЖКХ

«В связи с выполнением работ по ремонту водопроводной сети будет прекращено движение транспорта на пересечении улицы Петровской и переулка Лермонтовского; на пересечении улицы Петровской и переулка Итальянского (по четной стороне), а также- на участке переулка Лермонтовского от улицы Петровской до улицы Греческой», — сообщает администрация Таганрога.

Объезд транспортных средств осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения.

Напомним, капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 500 мм на участке улицы Петровской от переулка Малого Садового до переулка Итальянского начали в октябре. Коммунальщикам предстоит заменить 675 метров сетей водоснабжения. Завершить работы «Водоканал» намерен до конца 2024 года.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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