С 11 ноября в Таганроге ограничат движение транспорта на перекрестках в центре города

Ограничения будут действовать с 11 ноября по 23 декабря и связаны с ремонтом водопровода на улице Петровской.

«В связи с выполнением работ по ремонту водопроводной сети будет прекращено движение транспорта на пересечении улицы Петровской и переулка Лермонтовского; на пересечении улицы Петровской и переулка Итальянского (по четной стороне), а также- на участке переулка Лермонтовского от улицы Петровской до улицы Греческой», — сообщает администрация Таганрога.

Объезд транспортных средств осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения.

Напомним, капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 500 мм на участке улицы Петровской от переулка Малого Садового до переулка Итальянского начали в октябре. Коммунальщикам предстоит заменить 675 метров сетей водоснабжения. Завершить работы «Водоканал» намерен до конца 2024 года.

Фото из архива «Таганрогской правды»