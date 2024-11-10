В Таганроге перекроют для движения транспорта участок улицы С. Лазо

Ограничения будут действовать с 11 ноября до 25 декабря 2024 года, информирует администрация Таганрога.

Для движения транспорта закроют участок улицы С. Лазо от улицы Воскова до улицы И. Голубца. С 11 ноября по 25 декабря здесь будут вестись работы по капитальному ремонту канализационного коллектора.

«Объезд транспортных средств осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения», — уточняется в сообщении.

Напомним, в Таганроге до 6 декабря из-за ремонта коллектора перекрыто движения на улице Слесарной (на участке от улицы Дзержинского до улицы Девичьей) и на улице 1-й Котельной (на участке от переулка 1-го Артиллерийского до переулка 5-го Артиллерийского).

Фото из архива «Таганрогской правды»