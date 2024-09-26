В Таганроге на пляже Богудонии пройдет очередной субботник

Завершающий проект субботник состоится на пляже Богудонии 28 сентября.
Экологическая акция поддержана администрацией города. Принять участие в субботнике могут все желающие.
Организаторы предоставят воду, перекус, перчатки, мусорные пакеты. Желательно взять с собой инструмент – лопаты, пилы, секаторы, ножи.
Предстоит убрать пляж от мусора и сетей, а также окрестности спуска и смотровую площадку. Субботник будет проходить с 9 до 13 часов. Сбор у памятного знака Богудону.
Экологические акции на Богудонии проводятся АНО «Первый взгляд» в рамках реализации проекта «Чистая Богудония», ставшего победителем грантового конкурса Благотворительного фонда «Синара».
Напомним, большой осенний субботник прошел на Богудонии в прошлую субботу, 21 сентября.
Фото ВК Daily Bogudonia