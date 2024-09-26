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В Таганроге на пляже Богудонии пройдет очередной субботник

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Завершающий проект субботник состоится на пляже Богудонии 28 сентября.

Благоустройство

Экологическая акция поддержана администрацией города. Принять участие в субботнике могут все желающие.

Организаторы предоставят воду, перекус, перчатки, мусорные пакеты. Желательно взять с собой инструмент – лопаты, пилы, секаторы, ножи.

Предстоит убрать пляж от мусора и сетей, а также окрестности спуска и смотровую площадку. Субботник будет проходить с 9 до 13 часов. Сбор у памятного знака Богудону.

Экологические акции на Богудонии проводятся АНО «Первый взгляд» в рамках реализации проекта «Чистая Богудония», ставшего победителем грантового конкурса Благотворительного фонда «Синара».

Напомним, большой осенний субботник прошел на Богудонии в прошлую субботу, 21 сентября.

Фото ВК Daily Bogudonia

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Богудония пляжи субботник Таганрог экология
Таганрогская правда
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