Большой осенний субботник провели активисты на Богудонии в Таганроге

Активисты собрали за время субботника более 40 мешков мусора, очистили два участка на пляже Богудонии.

Работали всего 22 человека. В этот раз участников испытывала на прочность не жара, а холодный ветер-верховка, несущий с собой песок.

«Дно моря значительно оголилось, снова занялись его расчисткой. В этот раз добровольцев пришло не очень много — повлияли погодные условия. Но было настолько чисто, что пляж мы расчистили менее чем за час! Вот так работает теория «разбитых окон» при поддержке местных активистов», — сообщают волонтеры в паблике Daily Bogudonia.

Остальное время ушло на мастер-класс по раздельному сбору вторсырья от эксперта Артема Ярцева для молодёжи «Движения первых» и на уборку мусорного очага в соседней промзоне. В ноябрьский шторм 2023 года туда принесло столько мусора, что это уже третий заход эковолонтеров.

Всего в день субботника на пляже Богудонии и территории около рыбзавода было собрано 29 мешков смешанного мусора, около 100 кг негабаритного мусора, 15 мешков (более 2 кубометров) пластика. Активисты расчистили два участка на входе в воду.

До конца сезона волонтеры планируют провести на Богудонии еще два больших субботника, к которым приглашают присоединиться всех желающих. Информация о субботниках размещается на странице Daily Bogudonia Вконтакте.

Фото: ВК Daily Bogudonia