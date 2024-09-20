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Большой осенний субботник провели активисты на Богудонии в Таганроге

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Активисты собрали за время субботника более 40 мешков мусора, очистили два участка на пляже Богудонии.

Город

Работали всего 22 человека. В этот раз участников испытывала на прочность не жара, а холодный ветер-верховка, несущий с собой песок.

«Дно моря значительно оголилось, снова занялись его расчисткой. В этот раз добровольцев пришло не очень много — повлияли погодные условия. Но было настолько чисто, что пляж мы расчистили менее чем за час! Вот так работает теория «разбитых окон» при поддержке местных активистов», — сообщают волонтеры в паблике Daily Bogudonia.

Остальное время ушло на мастер-класс по раздельному сбору вторсырья от эксперта Артема Ярцева для молодёжи «Движения первых» и на уборку мусорного очага в соседней промзоне. В ноябрьский шторм 2023 года туда принесло столько мусора, что это уже третий заход эковолонтеров.

Всего в день субботника на пляже Богудонии и территории около рыбзавода было собрано 29 мешков смешанного мусора, около 100 кг негабаритного мусора, 15 мешков (более 2 кубометров) пластика. Активисты расчистили два участка на входе в воду.

До конца сезона волонтеры планируют провести на Богудонии еще два больших субботника, к которым приглашают присоединиться всех желающих. Информация о субботниках размещается на странице Daily Bogudonia Вконтакте.

Фото: ВК Daily Bogudonia

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Таганрогская правда
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